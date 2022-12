Desalojaron barras de la Cámara de Senadores durante discusión sobre reforma jubilatoria

Política

“Vamos a proceder a desalojar la barras”, ordenó la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, durante la discusión en la Cámara Alta del proyecto de reforma de la seguridad social, que se lleva a cabo este martes desde la mañana.

La medida se dio luego de la intervención del senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez, que fue aplaudida por asistentes que estaban en las barras.

“Porque además esta reforma no es justa es que el Frente Amplio no levantará sus manos hoy para acompañar esta reforma y además seguirá comprometiendo su esfuerzo en lo que resta del debate parlamentario para establecer con claridad la confrontación y la oposición dura a una reforma que no es la solución que precisa el Uruguay. Y nos encontrarán siempre peleando en cualquier lugar, en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la calle, tratando de terminar o parar una reforma que lo único que hace es quitarle derechos a la gente”, expresó Sánchez al terminar su alocución, lo que despertó los silbidos, aplausos y cánticos de algunos asistentes.

El pedido de la vicepresidenta se hizo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Senadores, que establece que “es prohibida a la Barra toda demostración o señal de aprobación o desaprobación”.

“En caso de desorden en la misma el presidente [de la Cámara] podrá disponer su desalojo total o parcial”, reza el inciso de la norma.

“Pedimos por favor que se proceda”, exclamó Argimón para luego, minutos después, indicar que se llevaría a cabo un cuarto intermedio de media hora.

Al grito de volveremos volveremos desalojan las barras en el Senado. El FAPIT con Fernando Pereira a la cabeza tuvo que ser desalojado por faltar el respeto a la casa del pueblo. — Sebastian Da Silva (@camboue) December 27, 2022

El Pueblo uruguayo se hizo escuchar!!#ElPeorPresidenteDeLaHistoria #ElPeorGobiernoDeLaHistoria!! Todo retroceso en los mejores 5 Años de nuestras vidas pic.twitter.com/B9ld7X02tR — Sebastian Ibarra (@sebaibarra1983) December 27, 2022

