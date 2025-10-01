Policiales

Desacatado: hombre golpeó en el rostro a un policía durante un operativo

Un hombre fue arrestado y afrontará consecuencias judiciales luego de desacatarse ante una intervención policial y agredir a un agente.

Según informara Hora uno, el hecho ocurrió durante la noche del domingo en la localidad riverense de Minas de Corrales.

En dicha velada se produjo una riña en la avenida División, frente a una discoteca y se envió personal policial para restablecer el orden.

Sin embargo, uno de los involucrados se resistió con virulencia a la acción de los uniformados y —tal como se aprecia en el video— golpeó en el rostro a uno de ellos.

Si bien el agente acusó el impacto, se recompuso rápidamente, y no se dejó llevar por la ira. De inmediato, y junto a sus compañeros, redujeron al agresivo individuo.

El detenido no fue identificado y, de acuerdo con el citado informe, tenía antecedentes de resistencia a la autoridad. Ahora será la Justicia la que resuelva su futuro.