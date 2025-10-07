Internacionales

Derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid: hay cuatro desaparecidos

Un edificio en obras se derrumbó parcialmente en el centro de Madrid. Los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos, en un suceso que por el momento dejó otros tres heridos, uno de ellos grave.

En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados, mientras que tres han sido rescatados.

Los tres obreros rescatados fueron atendidos por los servicios médicos, que trasladaron a un hospital al herido grave, por una fractura de pierna.

El derrumbe se produjo pasadas las 13:00 hora local y sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.

Con información de EFE.