Denunció a su vecino por abusar de su hija de 9 años y afirma que luego balearon su casa

Policiales

Una mujer de La Paz que denunció ante la Policía que su hija de 9 años fue abusada por su vecino adolescente afirmó que desde el entorno del presunto agresor dispararon contra su casa.

En diálogo con Subrayado, Ana María Espinosa, madre de la niña, rememoró que el pasado 29 de junio su hija le contó que era abusada por el vecino. “Estaba con miedo y no me lo quería decir porque él la amenazaba y le decía que no dijera nada”, indicó la mujer.

La niña confesó lo que sufría cuando su madre la retó por haber roto un parlante. Mientras lloraba, le comentó a su madre que había “pasado algo malo”, pero que iba a enojarse.

Una vez enterada de la situación, Espinosa se comunicó con la Policía y pidió ayuda. La mujer fue llevada a la seccional 21 de Violencia de Género, donde radicó la denuncia. Al otro día, fue redirigida a la comisaría de la Mujer, donde también denunció la situación.

La madre acompañó a su hija a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para que los médicos constataran el abuso.

Después de terminar los trámites, la mujer afirmó que desde la casa del vecino denunciado dispararon contra la suya. Según su relato, escuchó detonaciones de armas de fuego a las 5:20.

“Nos despertamos con mi familia, mis hijos estaban asustados. Nos levantamos, salimos, pero no veíamos nada. Las detonaciones fueron del fondo de mi casa, de la casa de las personas estas. En el momento no habíamos visto que la denotación había ido hacia la casa. Pensamos que era solo el ruido”, expresó.

Según Espinosa, su pareja encontró una de las detonaciones en el cuarto de su hermano, que vive en un costanero a metros de su casa. Sin embargo, la mujer dijo que denunció el hecho el pasado miércoles, pero recién la Policía se dirigió a su casa el pasado viernes.

“El comisario quería hablar conmigo y dijo que no iba a poner su cabeza en juego por nadie”, afirmó.