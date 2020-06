Denuncias cruzadas en Cabildo Abierto "generan un problema administrativo", según Lust

Política

Una situación paradójica se dio en el seno de Cabildo Abierto, tras la presentación de dos procesos disciplinarios por expresiones o actitudes de integrantes del partido.

La semana pasada, el sector que encabeza el diputado Eduardo Lust, el Movimiento Cruzada Oriental (Lista 84), denunció ante la Junta Nacional de Cabildo Abierto (CA) el caso de varios integrantes del partido que realizaron expresiones controvertidas a través de redes sociales.

El caso más emblemático entre estos es el del capitán de navío Gastón Bianchi, que fue designado vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos pero no asumió debido a la intervención del partido, luego de que el semanario Búsqueda enumerara algunas de sus opiniones públicas en Facebook. Entre ellas, sus duras críticas al ministro Luis Alberto Heber (dijo que "le importan tres carajos la gente") y al ministro Pablo Mieres, a quien tildó de "roedor".

"El agravio y las descalificaciones que los militantes de este partido manifiestan en público tienen no solo una connotación negativa en la acción per se, sino que las mismas afectan a nuestro colectivo partidario en su conjunto", señala la nota del sector de Lust.

Sin embargo, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano dijo hoy en Sarandí que los impulsores de esa denuncia - presidente y secretario de su sector, Víctor Acosta y Adrián Puppo- están a su vez suspendidos de su actividad partidaria por violar el código de ética de Cabildo Abierto. Lozano se refirió a denuncias por violencia de género y por obviar los canales orgánicos de Cabildo Abierto en sus comunicaciones.

Asuntos internos

El diputado Eduardo Lust dijo a Montevideo Portal que él no estuvo involucrado en la presentación de la denuncia de su sector, ya que decidió no estar en la comisión directiva de la lista para dar más libertad a sus integrantes (al ser él un representante nacional).

"Los dirigentes de mi lista, por un tema del que no estoy informado, están suspendidos internamente. Pero ellos, como integrantes de la Comisión Directiva aún en ejercicio, resolvieron presentar a su vez una denuncia al Tribunal de Disciplina por las conductas de algunos integrantes de Cabildo Abierto. O sea, se están diligenciando los dos trámites", afirmó.

"Cabildo Abierto tendrá que resolver internamente cómo arregla ese tema administrativo", dijo el diputado Lust, que dijo que no tiene claro si al estar suspendidos, los dirigentes de su sector pueden realizar denuncias. "Yo tengo esa duda, cómo arregla Cabildo Abierto esto desde el punto de vista administrativo", opinó.

A juicio de Lust, la denuncia hecha por su sector no es una "vendetta" de los dirigentes por haber sido suspendidos, sino que cree que los dos hechos se dieron en paralelo y "cayeron juntos".

Consultado sobre si estaba de acuerdo con el comunicado emitido por su sector (hoy Lozano sugirió que no), Lurt dijo que contestar eso "es un poco complejo", debido a los distintos casos que se presentan. El diputado consideró que los integrantes de Cabildo Abierto -como cualquier otra persona- tienen derecho a opinar lo que quieran, y si esas opiniones incurren en algún delito (como difamar) deberán atenerse a consecuencia penales.

Sin embargo, opinó que a la interna lo único que importa es si entran en conflicto con los lineamientos del partido y no el contenido de las opiniones. "Si tiene un militante que se aparta del lineamiento ideológico del partido y lo expresa, está bien si el partido decide suspenderlo", opinó. Del mismo modo, "si se designa a un dirigente del partido para ocupar un cargo público y este se manifiesta contras la persona con la que va a trabajar, como el caso de Bianchi y el ministro Heber", está bien que Cabildo resuelva no promover a esa figura, opinó.

Pero agregó que si los pensamientos expresados en redes sociales no son incompatibles con el programa o los principios de Cabildo, no ameritan ninguna suspensión. "Lo expresado por estos integrantes es lo que ellos piensan sobre el tema. Yo no coincido con ese pensamiento, pero me parece bien que crean eso y lo defiendan. Estoy en contra de que sean objeto de un proceso disciplinario por eso", apuntó.

Puso como ejemplo lo de su suplente en Diputados, el coronel retirado Francisco Beneditto, que afirmó que debe proscribirse al Partido Comunista. "Si dice eso, es lo que él piensa, que no es lo que pienso yo, pero no hay que sancionarlo por eso", argumentó.

Dijo que incluso en el caso de que las expresiones sean discriminatorias no se debe suspender internamente a los integrantes de Cabildo Abierto. "Una persona tiene derecho a discriminar a otra, en su libre pensamiento. Uno puede creer que está equivocada, pero lo que piensa es eso", opinó.

"Ahora, si el comentario público afecta la ideología del partido al que pertenece, si es incompatible con los lineamientos, ahí sí se deben tomar medidas disciplinarias", dijo.

Lust dijo además que desconoce los detalles del proceso disciplinario contra los integrantes de su sector, por lo que no puede opinar al respecto.