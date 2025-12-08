Locales

Denunciaron a una mujer por pegarle a un menor que jugaba al fútbol en una liga infantil

Este domingo se llevó adelante el partido entre Danubio y Peñarol por la categoría 2012 en el marco de la liga infantil que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (Aufi).

De acuerdo con los videos que circularon, la mujer quedó identificada al momento de la agresión cuando dos jugadores comenzaron a empujarse.

La mujer le dio un golpe a uno de los menores que vestía la camiseta de Peñarol. En el medio del tumulto, se ve cómo intenta volver a agredir pero es separada y luego vuelve a un costado de la cancha con el resto del público.

La mujer, tras algunos minutos, fue expulsada, y se informó del caso a los árbitros por invasión de cancha.

