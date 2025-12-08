Denunciaron a una mujer por pegarle a un menor que jugaba al fútbol en una liga infantil

Montevideo Portal
Este domingo se llevó adelante el partido entre Danubio y Peñarol por la categoría 2012 en el marco de la liga infantil que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (Aufi).
De acuerdo con los videos que circularon, la mujer quedó identificada al momento de la agresión cuando dos jugadores comenzaron a empujarse.
La mujer le dio un golpe a uno de los menores que vestía la camiseta de Peñarol. En el medio del tumulto, se ve cómo intenta volver a agredir pero es separada y luego vuelve a un costado de la cancha con el resto del público.
La mujer, tras algunos minutos, fue expulsada, y se informó del caso a los árbitros por invasión de cancha.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]