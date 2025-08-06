Internacionales

Denunciaron a un pato por atacar mascotas: juntaron firmas y el ave ya tiene abogado

Un pintoresco hecho ocurrió en Mendoza, que se viralizó en redes sociales. Según informaron medios locales, varios vecinos denunciaron a un pato por presuntamente atacar a mascotas.

El ave, llamada Juan, es la mascota de Margarita, dueña de una tradicional florería ubicada en la avenida San Martín, en la ciudad mendocina. Según manifestaron algunos vecinos, el animal circulaba libre por la vía pública, y habría atacado a algunas mascotas, indicó Infobae. Debido a esto, las autoridades municipales exhortaron a que el ave fuera retirada del espacio público.

Tras el hecho, un grupo de ciudadanos manifestó su disconformidad con la medida, por entender que el ave era “simpática” y una personalidad dentro del barrio. Por eso, lograron juntar 8.000 firmas para que el animal regresara a las calles. Además, crearon un santuario en el lugar.

El abogado penalista, Alfredo Mellado, especializado en defensa animal, presentó este martes un recurso de revocatoria en contra de la medida. “Se trata de un instrumento jurídico de corte administrativo, procurando que la Municipalidad reconsidere la medida dispuesta y que se restituya el animal a su mamá humana, como la llamamos nosotros en derecho animal”, subrayó el especialista en declaraciones a TN.

