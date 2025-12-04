Denunciantes por acoso laboral de Casablanca fueron trasladados y citados a declarar

Montevideo Portal
Cinco funcionarios que denunciaron por acoso laboral a Alejandra Casablanca, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, fueron trasladados del organismo esta semana, según informó El País y confirmó Montevideo Portal.
En noviembre, la jerarca fue denunciada ante Presidencia de la República por presuntas acciones y actitudes hostiles hacia el personal de la secretaría.
Ahora, cinco trabajadores fueron trasladados a distintas dependencias: al departamento de Gestión Documental y Servicios de Apoyo, al Archivo de Presidencia y al departamento de Gestión Humana. Esto se realizó como parte del protocolo de la investigación administrativa reservada en el organismo.
Además, fueron citados a declarar entre este jueves y viernes en el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo.
A mediados del mes pasado, Juan Pablo Dos Santos, abogado que desempeñó tareas en Presidencia de la República desde 2021 hasta junio de 2025, presentó una denuncia formal contra la jerarca, en la que describe los hechos de acoso perpetrados por Casablanca.
Según el documento, relató hechos de “violencia psicológica en el trabajo, acoso moral y hostigamiento”, que incluía “destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes” de “forma constante y reiterada”.
“Estas conductas generaron un clima laboral intimidatorio, tenso e inestable, afectando directamente mi salud emocional y mi desempeño profesional. Durante ese período, viví una sensación permanente de amenaza, tanto respecto a mi estabilidad laboral como a mi integridad psíquica”, dice.
Casablanca ha sido denunciada por lo mismo en el pasado. Cuando era directora de TV Ciudad, la periodista Denisse Legrand, coconductora del programa La letra chica, presentó una denuncia por violencia ante Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo.
