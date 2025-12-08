Policiales

Denuncian que un alumnos de Treinta y Tres abusaron de un compañero en una escuela

La Policía recibió, sobre comienzos de diciembre, una denuncia por cuatro casos de abusos sexuales que ocurrieron en la escuela n° 32 de Treinta y Tres. El centro, también conocido como Los Naranjos, abrió una investigación interna en las últimas horas.

Según informó en primera instancia la periodista Laura Vaz, las denunciantes aseguran que al principio pusieron en conocimiento a las autoridades del caso, pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta por lo que decidieron elevar el caso a la órbita policial.

Una de las madres cuyo hijo fue víctima indicó que se enteró del caso porque un día levantó a su hijo de la escuela antes de lo previsto. “Me entero, porque lo voy a levantar una hora antes, de que le habían puesto los dedos en la cola a mi hijo. Un niño lo agarró de la mano, el otro le metió los dedos en la cola”, contó Jessica Pereira das Neves.

El menor estuvo dos días internado en el hospital producto de lo sucedido, dado que se sometió a diferentes pericias forenses que acreditan lo sucedido.

Das Neves indicó que es el cuarto caso que sucede en el año, pero aseguró que hay otros menores que también fueron víctimas y aún sus padres no han presentado el reclamo formal.

