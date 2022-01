Política

Denuncian que ajuste de julio en jubilaciones mínimas no fue considerado para el de enero

El equipo de representación de Jubilados y Pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado este jueves vinculado a las jubilaciones y pensiones mínimas.

Informaron que “partir de diciembre del 2021, los recibos de aquellas personas que cobran la jubilación o pensión mínima presentaron una variación”.

Según el documento difundido, para el ajuste que hizo el gobierno a las jubilaciones mínimas en diciembre no se consideró el aumento dado en julio de 2021, que había sido por $ 243.

En esta línea, aseguran que “una vez emitidos los recibos de enero, a cobrar los primeros días de febrero, no solo no se ajustan los $ 243 sino que directamente no aparecen en el recibo” ni son tenidos en cuenta.

Los representantes denuncian que para el mes de enero se “incrementa 5,87 % la pasividad básica y los aumentos diferenciales otorgados previos al del 2021”, no considerando el aumento “en julio por entender que se trataba de un adelanto a cuenta del aumento de enero 2022”.

De esta forma, informaron que “quienes hasta diciembre cobraban 3,1 BPC ($ 15.098) para el mes de enero cobrarían 3,045 BPC, que con el ajuste de la BPC pasaron a ser $ 15.726”.

La Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) se ubicaba en el mes de diciembre en $ 4.870 y tras el ajuste para 2022 quedó en $ 5.164.

En este sentido, los representantes de los Jubilados y Pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS) señalaron que la jubilación mínima equivalía a 3,1 BPC desde julio a partir de un decreto del Poder Ejecutivo.

En enero de 2021 la jubilación mínima era de 3,05 BPC, mientras que para 2022 quedó en 3,045 BPC, por debajo de enero de 2021.

Aseguraron que se está a la “espera de un informe oficial del Banco de Previsión Social que confirme esta medida”, “que sería un grave perjuicio para los jubilados y pensionistas de menores ingresos”.

"Por primera vez en 16 años de aumentos diferenciales para las pasividades mínimas se descuenta el aumento otorgado por entender que se trataba de un adelanto a cuenta del aumento de enero 2022", apuntaron.

