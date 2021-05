Denuncian muerte de mujer en emergencia a la espera de cama en CTI covid

Locales

Nicolás Viera, diputado frenteamplista por el departamento de Colonia, denunció ante el Parlamento la muerte de una mujer de 75 años en el Hospital de Colonia. La paciente, aquejada por COVID-19, dejó de existir en el área de emergencias, a la espera de unca cama de CTI que nunca llegó.

Según informa el medo coloniense El Eco Digital, Viera explicó que el caso ocurrió el pasado 26 de abril.

"Una paciente de Covid positivo falleció en la puerta del Hospital de Colonia, sin llegar a tener una cama de CTI. Se debió a que no había disponibilidad en el CTI público, pero habiendo camas en un CTI privado se determinó que no podía ir allí porque no se tenía convenio. Esto nos preocupa", dijo el legislador en la Cámara.

Ahora, Viera procura que se lleve adelante una investigación administrativa en la que -adelantó- no se trata de "buscar culpables" pero si de determinar responsabilidades en el manejo del caso.