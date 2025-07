Denuncian despido a funcionaria de Caif que afecta “de forma directa la atención de niños”

Política

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Pablo Abisab, habló con Montevideo Portal sobre el “despido arbitrario” denunciado por el sindicato del CAIF Los Girasoles de la Ciudad de Rocha, por parte de la Cooperativa Yapeyú.

Un comunicado difundido por los trabajadores de este centro dio cuenta de que “este despido afecta negativamente y de forma directa la atención de niñas, niños y sus familias, a quienes está destinado el servicio, el cual es gestionado con fondos públicos”.

“Por lo expuesto, y en defensa de la correcta gestión de la política pública destinada a la atención de la primera infancia, exigimos el reintegro inmediato de la trabajadora a su puesto laboral”, completa la misiva.

Abisab afirmó, en esta línea, que no es la primera vez que se da este tipo de situaciones con la Cooperativa Yapeyú.

“A la trabajadora la despidieron a través de un correo electrónico”, indicó y dio cuenta de que se trata de un centro que atiende a unos 100 niños, en el que trabajan unas 20 personas.

La trabajadora despedida formaba parte del equipo técnico de la cooperativa como psicomotricista y, según el sindicato, tenía un “muy buen desempeño” en su labor.

De acuerdo con Abisab, la razón del despido de la trabajadora fue que, ante la investigación interna de otra empleada, esta se negó a dar información y manifestó que la indagaron de forma “horrenda”.

“Ahí solicitamos a la directiva de la cooperativa una reunión bipartita. Nos plantean que se les había faltado el respeto. Vos podés decir, como empleador, que un trabajador que falta el respeto no está bien. Pero no amerita un despido, sobre todo cuando tenés un técnico que es reconocido por el equipo de trabajo como una persona muy comprometida con su tarea, que va siempre a trabajar, que realiza su tarea de forma adecuada”, afirmó y agregó que la mujer no había sido sancionada ni había recibido ningún llamado de atención con anterioridad.

Asimismo, el líder del Sintep aludió a que la mujer fue “contratada el año pasado, en el mes de septiembre”, a raíz de que un grupo de trabajadoras y trabajadores de ese proyecto se fueron casi en masa debido a malestares también.

En este punto cuestionó “cómo se gestiona” la cooperativa en general. “De hecho, hubo otras renuncias de trabajadores hace poquitos días. Y renunció la propia presidenta de la cooperativa, que fue una de las que decidió despedir a esta compañera. Eso es algo increíble”, completó.

“Realmente hay un funcionamiento inadecuado, un relacionamiento muy complejo entre los trabajadores, sobre todo entre quienes dirigen el proyecto y quienes trabajan. Y buena parte de ellas son integrantes de la cooperativa, pero, como la cooperativa no funciona como tal, es decir, no funciona con horizontalidad, sino que hay un sector, una parte, digamos, más de la directiva, que es la que de alguna manera resuelve y dirige como si fuera una empresa, entonces eso genera, a su vez, dificultades”, sumó Abisab.

Ahora, el sindicato se encuentra en negociaciones a través del Ministerio de Trabajo por la situación de esta trabajadora.