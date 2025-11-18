Política

Denuncian a organización por dar permisos falsos a choferes de aplicación en Montevideo

Rafael Seijas, edil del Partido Nacional (PN) en Montevideo, presentó el pasado lunes una denuncia formal a la Justicia contra una organización que vendía permisos falsos para choferes que pretendían trabajar en plataformas de viajes.

Según supo Montevideo Portal, el curul nacionalista fue acompañado por representantes de los gremios de choferes de aplicaciones para realizar la demanda, entre ellos Gerardo Sastre, titular de ACUA, y Joaquín Vázquez, de Canoper.

Seijas asegura que esta organización otorgaba las habilitaciones a personas que no contaban con la autorización de la Intendencia de Montevideo (IM), no tenían libreta de conducir profesional ni vehículos en condiciones para brindar el servicio en aplicaciones de choferes.

Según el edil, esta práctica podría estar vinculada a varios delitos como la estafa, falsificación de documento público, asociación ilícita y usurpación.

“Nos preocupa que, con esta operativa, se burlan las garantías del sistema de transporte por aplicaciones en Montevideo, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de los usuarios”, manifestó el edil.

Seijas aseguró a Montevideo Portal que conoció el caso luego de que los gremios le presentaran pruebas en las que se evidenciaban las prácticas de estas organizaciones.

En la denuncia se adjuntaron capturas de chats y la cédula de identidad del líder de este grupo, que fue identificado.

Tras presentar la demanda, el edil puso en conocimiento el caso al director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, por lo que dentro de dos semanas tendrán una reunión para intercambiar datos y conocer más detalles.

