Denuncian a empresa china por 55 expedientes en MTSS y documentación de obreros asiáticos

El Sindicato de la Construcción (Sunca) alertó en el Parlamento por “infinidad de dificultades” con la empresa de origen chino CMEC, que está construyendo para UTE el anillo de cierre de alta tensión entre los departamentos de Salto, Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo.

“Hoy por hoy esta empresa tiene en la inspección general 55 expedientes sin levantar; hace unos meses llegó a tener 80. Estos 55 expedientes que todavía no ha podido levantar tienen que ver con incumplimientos relacionados tanto con las condiciones laborales como con la seguridad en el trabajo y con el tema de la vivienda”, dijo el presidente del Sunca, Richard Ferreira, ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

En la comparecencia, que tuvo lugar la semana pasada, el dirigente sindical recordó que el Sunca realizó en enero una denuncia penal contra la empresa.

“El titular y el planteo de la denuncia penal, según nuestra consideración, va en el sentido de que se incumplió con la ley de responsabilidad empresarial. A la vez, en la denuncia hablamos de trabajo forzoso o trabajo esclavo. ¿Por qué hicimos la denuncia? En definitiva, porque constatamos –y figura en la denuncia penal y en las carpetas que se encuentran en la inspección general– incumplimientos en lo que tiene que ver con condiciones de hacinamiento del personal extranjero. Podemos decir que esta obra cuenta con alrededor de 500 trabajadores extranjeros, principalmente chinos, y más o menos 250 trabajadores uruguayos”, señaló Ferreira.

Otro de los puntos de la denuncia fue la “apropiación” del medio aguinaldo.

Entre sus comentarios, el dirigente del Sunca señaló también que un grupo trabajadores ecuatorianos —que operaron durante cierto tiempo pero ya no están en Uruguay— no contaban con agua potable, no tenían alimentos básicos, y había condiciones de hacinamiento y falta de elementos de higiene personal.

Por su parte, otro de los dirigentes del Sunca, Marco Rondan, planteó dudas sobre documentación de trabajadores chinos.

“Nosotros venimos denunciando, por ejemplo, la irregularidad de la documentación de los trabajadores chinos. O sea, los traen, pero se les vence el pasaporte y el documento. Ahora, estamos a pasos de cobrar en la construcción el aguinaldo, la licencia y el salario vacacional. Ya se ha mandado un contingente de trabajadores de origen chino para su país y no sabemos en qué condiciones los mandaron”, dijo.

