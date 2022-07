Dentone presentó respuesta a apelación de fallo que suspendió vacunación anticovid a niños

Judiciales

El abogado Maximiliano Dentone presentó este miércoles su respuesta a la apelación que hizo el Gobierno frente al fallo del juez Alejandro Recarey, que resultó en la suspensión de la vacunación anticovid a menores de 13 años.

"Soy optimista. Del 1 al 100, 99", expresó el abogado en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

Dentone dijo que su argumento se basa en aspectos técnicos y sustanciales.

"En el aspecto técnico apoyar sobre todo lo que fue, en nuestra manera de ver, la soberbia sentencia del doctor [Alejandro] Recarey. Y apoyándonos en la parte sustancial, nos apoyamos en lo que dijo el juez, fundamos legítimamente la parte formal", manifestó.

“Se pide la suspensión hasta tanto no se cumplan determinados requisitos que son legales. Hay una realidad, lo pongo siempre como ejemplo: un supermercado. No podemos tener de oferta en una góndola un refresco que no cumple con la normativa. La Ley 9.202 (Ley Orgánica de Salud Pública) es la que obliga al Ministerio de Salud Pública (MSP) a tener que hacer un contralor propio de la sustancia que se inocula. Por ende, la vacuna no puede estar a disposición hasta que no cumpla eso. O sea, no importa la obligatoriedad o no, esa es mi opinión y de los colegas con los que trabajé”, dijo el abogado.

"Si te basas en prospectos y no haces tu propio estudio, en mi opinión no se cumple con la ley", dijo Dentone en referencia al MSP.

Afirmó además que “si se hubieran cumplido las condiciones, que son cinco o seis, no tan complicadas, hoy estaban vacunando”.

Con respecto sobre qué hará en el caso de que el Tribunal de Apelaciones falle a favor del Gobierno, dijo: "No lo se, vamos a esperar".

“Hay mucha información de personas, no solo menores de 13 años, que están padeciendo efectos adversos a consecuencias de esto. Lo digo, pero lo voy a tener en forma reservada porque luego se va a evaluar también, eso va a ir por otra órbita. Lo que le está pasando a determinadas personas en el Uruguay no se presentó, eso es información que tengo yo y lo vamos a elaborar”, agregó.

Consultado sobre si opina que hay presiones desde la órbita política luego que varios actores pidieran una investigación dentro del Poder Judicial sobre la actuación de Recarey durante la feria judicial, el abogado sostuvo: "Sí. En mi opinión sí. No sé si hay intencionalidad o no, pero sé que hay alguna forma de interferencia, injerencia sobre el Poder Judicial”.