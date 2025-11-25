Demolieron edificio histórico con protección patrimonial ubicado en Ciudad Vieja

Locales

Se demolió un edificio con grado de protección patrimonial 2 en Ciudad Vieja, Montevideo, en la tarde de este martes 25 de noviembre.

El inmueble se encuentra en la calle Juncal entre 25 de Mayo y Cerrito, y fue declarado Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Departamental.

El grado 2 que le fue otorgado le brinda “protección ambiental”. Aplica para aquellos edificios que “solo pueden ser modificados conservando o mejorando su relación con el ambiente y manteniendo sus elementos significativos”, de acuerdo con la página web de la Intendencia de Montevideo (IM).

En las imágenes, difundidas en Instagram por distintas cuentas dedicadas a custodiar los bienes patrimoniales, se ve cómo una retroexcavadora derriba parte de la fachada.

El predio fue declarado ruinoso en 2006, según consta de las resoluciones de la IM. Con los años y, tras varias idas y venidas, el pasado 7 de abril de este año se le enajenó el predio a la Cooperativa de Vivienda Ersilia por 7.551,87 unidades reajustables, lo que equivalía a unos $ 13,7 millones. Según ese documento, el producido de esta venta fue vertido en la cuenta extrapresupuestal correspondiente a la Cartera de Tierras.

