Demolerán el reconocido parador Montoya en Punta del Este: estaba en “franco deterioro”

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Maldonado demolerá el reconocido parador del balneario de Punta del Este de la playa Montoya, según informó la periodista Laura do Camo Iraola y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes de la comuna fernandina. Según dijeron, este lunes hubo una reunión con la Dirección de Gestión Ambiental, la dirección de Medioambiente y los escribanos de la intendencia para labrar las actas previo a la demolición.

Asimismo, indicaron que desde la empresa OSE y UTE fueron hasta el lugar para cortar el agua y la electricidad para evitar inconvenientes a la hora del derrumbe. Este martes se hará presente una cuadrilla de la comuna para desmontar y demoler el parador que recibe a tantos turistas durante los veranos en nuestro país.

Las razones

Según explicaron desde la Intendencia de Maldonado, cada vez que asume un gobierno departamental se hace un relevamiento de las licitaciones que hay en cada parador. Se le da la oportunidad a aquellos que tengan la licitación otorgada de continuar con el proceso o, en caso de que no quieran, el parador se cierra ese verano y se licita al año siguiente, que es lo que se va a hacer este verano del 2022.

En este caso, la comuna se comunicó con los dueños del parador y estos les dijeron que sí abrirían en el verano del 2021. Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que el parador no se abrió, que ya está en un "franco deterioro" y que tiene algunos fragmentos del techo que ya están desprendidos, lo que podría ocasionar lesiones en las personas.

"Ellos no tienen más la licitación porque al momento de decir que venían y no vinieron la licitación no se las renueva por esta temporada que pasó. Lo que se va a hacer es desmontarlo porque no se puede hacer un llamado a licitación sin tener el lugar limpio y en condiciones. Este parador además está sobre la playa y el que venga puede hacer otra cosa", indicaron desde la IDM.

Ahora, según dijeron, se abrirá un nuevo llamado a licitación y el ganador verá qué es lo que quiere armar, siempre y cuando, teniendo en cuenta las condiciones medioambientales, debido a la ubicación en la que se encuentra (frente a la playa).

No es único

Este relevamiento de licitaciones hizo caer también a otro parador en otra playa esteña: el parador de Bikini. Este local ya fue tirado abajo por la Intendencia de Maldonado hace un mes y medio. Este local tampoco abrió la temporada pasada e incluso, si hubiese dado un servicio mínimo, "estarían en condiciones de tenerlos en cuenta".

"Ahora, cuando vos tenés que ir a desarmar un parador no hay chances de volver a presentarte. La intendencia tuvo que ir a tirarlo porque ellos no lo tiraron. Ellos fueron intimados a desarmarlo y no lo hicieron. No solo no vinieron ni abrieron, sino que tampoco lo desarmaron y eso, así como está, no se puede porque en cualquier momento se cae el techo a alguien que esté en la playa", concluyeron las fuentes.

Montevideo Portal