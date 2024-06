Demasiada emoción: ganó una fortuna en el casino y la alegría le provocó un infarto

Una escena grabada días atrás en el casino Marina Bay Sands, en Singapur, se hizo viral dentro y fuera del país.

En los registros se puede ver a un hombre caído junto a una mesa de bacará en un casino, mientras varias personas gritan en pánico.

Personal de seguridad y algunos jugadores intentan acuden en socorro del hombre, que yace inmóvil en el suelo junto a fichas de juego.

Según consigna el periódico Daily Mail, desde el casino en cuestión admitieron el incidente, pero desmintieron las versiones que circulaban en redes sociales acerca de la muerte del jugador. Por el contrario, se informó que el hombre —cuya identidad no fue revelada— convalece en un hospital local. "Cayó inconsciente en el casino, pero está vivo y recuperándose", detallaron.

Asimismo, cuestionaron las informaciones extraoficiales que indicaban que el apostador había ganado cuatro millones de dólares, pero no aportaron datos sobre la suma que obtuvo.

Breaking?? Singapore????



Singapore Casino: A gambler who won $4 million out of joy suffered a heart attack and died pic.twitter.com/VMZ1BuTrsZ