Demanda laboral creció 1,3% en noviembre con respecto a octubre: proyectan “año récord”

Un informe de la consultora Advice señaló que la demanda laboral creció 1,3% en el mes de noviembre en comparación a octubre, con 7.372 oportunidades de trabajo.

El Monitor del Mercado Laboral subraya que el crecimiento interanual asciende a 7,2%, y que se proyecta que al finalizar el año haya más de 85.000 ofertas, lo que significaría un crecimiento de 15% en comparación con 2024.

En 2024 hubo 74.259 ofertas, algo que ya se superó en los primeros 11 meses de 2025, en donde ya hubo 78.571 ofertas. El pico de mayor demanda fue 2022, con 78.454.

“El récord de demanda laboral registrado en 2025 se alinea con la tasa de empleo, que este año alcanzó su máximo valor desde 2014, y se apoya en un crecimiento económico que, si bien fue moderado (2,4%), es más de dos veces mayor al promedio de la última década y se ha sostenido en un contexto internacional adverso”, señala.

Según la consultora, la demanda laboral tiende a estabilizarse en una “meseta alta”, aunque “podría seguir creciendo, pero a un menor ritmo que en 2025 y con un posible techo estructural”.

