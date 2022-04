Demanda de asado a $ 230 supera ampliamente oferta y sube el precio para el 1° de mayo

Economía

El presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Alfonso Fontenla, dijo este jueves a Montevideo Portal que aunque el movimiento previo al 1° de mayo, día en que más carne vacuna se consume en el país, “todavía el movimiento en las carnicerías viene siendo normal y no es importante”.

“Es mucho de último momento. El viernes ya se comienza a mover un poco más y es el sábado en realidad el día fuerte”, dijo el comerciante.

Fontenla apuntó, sin embargo, que de antemano sí se puede afirmar que “asado a $ 230 casi no hay, es muy poca cosa lo que se puede encontrar”.

“Los frigoríficos están entregando un asado a mayor precio al convenido inicialmente, que ya (a los carniceros) nos dejaba casi nulo margen. Ahora se subió un poco más todavía, por lo que prácticamente no hay asado a $ 230. Es el mismo corte, pero se nos dice que no se llega al precio de entrega que se había fijado, aunque esté exonerado de IVA”, explicó Fontenla, que confirmó que el precio para el público será entre unos $ 10 y $ 20 más costoso para ese corte.

Por su parte, el directivo de la Asociación Nacional de Carniceros Germán Moller coincidió con lo expresado por Fontenla y dijo que el “el problema que se está teniendo es que al no haber se ha tenido que pasar a un precio un poco más alto”.

“Te entregan un asado a $ 218 que casi no existe, no hay prácticamente. Y después algo un poco más caro, que depende de la calidad también. La verdad es que no nos están entregando”, afirmó Moller.

Demanda supera oferta

En esta línea, el director del Santa Clara Abasto, Jorge López, dijo que la situación en la industria es de “cuando el mal humor te gana”.

“La demanda ha superado la oferta en un 200%. Hay disputas incluso entre los vendedores dentro de Santa Clara, porque los vendedores obviamente quieren defender a sus clientes y es tan poco el asado que recibimos que no se puede cumplir. Precisan 30 asados y estamos pudiendo mandar siete. Aunque la oferta no es menor a otro momento, es mucha mucha la demanda. No alcanza. No va a haber ese corte para todo el mundo, pero carne sí va a haber: colita, pulpón, asado de feedlot. Pero el asado de $ 230 va a estar hiperlimitado”, insistió López, que confirmó a Montevideo Portal que desde la industria se solicitó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) analizar la posibilidad de importar carne con hueso desde Brasil.

