Delitos Complejos citará a declarar a quienes hayan accedido a chats de Astesiano

La fiscal Gabriela Fossati, a cargo de la investigación sobre la emisión de pasaportes uruguayos en procesos ilícitos y sobre las derivaciones del caso que tiene en el centro al ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, encargó a Delitos Complejos de la Policía que tome declaración a quienes hayan accedido a los chats investigados, cuyos contenidos han sido difundidos en varios medios de prensa.

En el marco de la investigación por las filtraciones en el caso de Astesiano, Fossati solicitó que Delitos Complejos se encargue de esa línea de investigación. “Delitos Complejos va a hacer una investigación profunda; va a hacer un informe a la fiscal y va a citar a esas personas en calidad de testigos”, informó a la prensa el encargado de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, luego de que Subrayado informara sobre los nuevos pasos dispuestos por Fossati. Las declaraciones, por lo tanto, se darán en la dependencia policial y no en Fiscalía.

La fiscal explicó que no ingresará a aspectos que tengan que ver con el ejercicio periodístico protegido por la ley. “Los periodistas tienen protección legal sobre su fuente, pero no tienen prerrogativas procesales”, explicó Benech, en referencia a que tienen el derecho legal a no revelar la fuente de información.

Astesiano intercambió mensajes de WhatsApp con el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, quien está en calidad de indagado en el marco de esta causa. En una de esas conversaciones, Astesiano consulta a Berriel sobre el destino de un viaje de la esposa y expareja del presidente, Lorena Ponce de León, a pesar de que ella se negó a revelarlo a su custodia. Por esta razón, la oposición alerta que hubo “espionaje” sobre Ponce de León.



