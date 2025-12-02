Locales

Delincuentes se hicieron pasar por policías y efectuaron disparos contra una casa

Montevideo Portal

Delincuentes se hicieron pasar por efectivos de policías y efectuaron disparos contra una casa en la zona de Punta de Rieles, los ocupantes de la vivienda contaron que fueron varias personas que se acercaron en dos motos, según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.

Los ocupantes de la casa contaron que los delincuentes golpearon la puerta y se desplazaron por distintos accesos del predio mientras exigían que abrieran.

Según la versión de una de las victimas, al observar por una ventana, advirtieron que no se trataba de agentes de la policía e intentaron refugiarse. En ese momento los atacantes comenzaron a disparar contra la vivienda apuntando a ventanas y puertas e intentando abrir las rejas.

Varios proyectiles de bala ingresaron al domicilio, pero no hubo personas lesionadas. El hecho es investigado por la policía.

