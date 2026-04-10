Policiales

Delincuentes robaron pertenencias de un auto donde había un bebé; escaparon y chocaron

Dos delincuentes en moto robaron en el barrio de La Teja (Montevideo) pertenencias de un vehículo en el que una mujer viajaba junto a un recién nacido de siete meses.

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, cuando los malhechores frenaron detrás del auto en una luz roja. Allí, uno de los ladrones se bajó del birrodado y rompió uno de los vidrios del auto, según consigno Telenoche.

Tras romper el cristal, el malhechor se llevó un bolso y fue rápidamente hacia la moto, para luego escapar junto al otro delincuente. Ante esto, un efectivo policial que se trasladaba en su vehículo particular vio la situación e intentó evitar el robo, por lo que les gritó a los responsables del hecho.

A los minutos, la Policía fue alertada de un accidente entre una moto y un taxi ocurrido a cuadras del lugar del robo. Tras el choque, los delincuentes se levantaron rápidamente y escaparon corriendo.

“Frené para mirar y se me vino una moto arriba, que venía rapidísimo”, detalló el taxista en diálogo con Telenoche.

Además, agregó que los dos malhechores “se hicieron pedazos”, pero igualmente se dieron a la fuga, “uno rengueando y el otro corriendo más rápido”, sentenció.