Delincuentes rapiñaron a motociclistas y se tirotearon con la Policía; uno tiene 12 años

Una rapiña derivó este viernes en un operativo policial que incluyó una persecución, disparos y la detención de dos personas —un joven de 20 años y un adolescente de 12— en las inmediaciones de Cochabamba y Del Fuerte, en el barrio Flor de Maroñas de la ciudad de Montevideo.

El hecho ocurrió en la tarde, cuando la Policía fue alertada por una pareja que denunció haber sido abordada por dos personas que circulaban en una moto de color negro. Según relataron, los delincuentes los amenazaron con un arma de fuego y les robaron la motocicleta, para luego darse a la fuga.

Minutos más tarde, otro equipo policial que realizaba patrullaje detectó a tres hombres en un descampado en la intersección de Eusebio Vidal y Pasaje F. Los individuos coincidían con la descripción aportada por las víctimas y se encontraban junto a la moto utilizada para cometer la rapiña, la motocicleta robada minutos antes y un tercer vehículo.

Al advertir la presencia policial, uno de los hombres que estaba junto a la moto hurtada la arrojó al suelo, sacó un arma de fuego con cargador extendido que llevaba entre sus ropas y escapó junto a los otros dos. La Policía inició una persecución que continuó entre las malezas de la zona.

Durante el seguimiento, uno de los efectivos logró interceptar a un joven que vestía una remera negra. En ese momento, el hombre, que portaba el arma de fuego automática, efectuó varios disparos contra los policías, quienes repelieron la agresión. Finalmente, el sospechoso fue detenido.

Se trata de un joven de 20 años que se encontraba requerido por la Justicia. En el procedimiento se incautó un arma de fuego marca Glock, modelo 17, denunciada como robada, un cargador con capacidad para 32 cartuchos y 17 municiones. Además, fueron incautadas tres motocicletas: una Zanella Sapucai de color gris, una Suzuki GSX negra y una Yumbo GS 125F azul.

En el marco del operativo, otro equipo policial logró detener a un adolescente de 12 años, quien también fue trasladado a una dependencia policial junto con el mayor detenido y los efectos incautados.

El Juzgado de Familia dispuso el cese de detención del menor. En tanto, la Fiscalía de Flagrancia de 2º Turno ordenó el relevamiento de cámaras de la zona, la remisión del arma a Policía Científica para su pericia y la conducción del joven de 20 años detenido.

