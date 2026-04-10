Delincuentes fueron a un comercio con un carrito y huyeron a la hora; robaron $ 215.000

Montevideo Portal
Dos personas robaron un comercio en el Centro de Montevideo en la madrugada de este viernes.
El hecho ocurrió en el cruce de José Germán Araújo y Soriano, cerca de las 2:00. Los delincuentes forzaron la puerta y entraron al local, donde robaron varios productos, incluidos comida, alcohol y cigarrillos.
Los ladrones llevaron un carrito de supermercado y, tras estar más de una hora adentro del comercio, huyeron, según consignó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.
De acuerdo con el citado medio, lo hurtado tenía un valor total de $ 200.000. Además, también se llevaron $ 15.000 en efectivo.
La Policía investiga el caso. Se analizan las cámaras de videovigilancia para intentar dar con los delincuentes.
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