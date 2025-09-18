Contenido creado por Mateo Aguerre
Policiales

Estilo GTA

Delincuentes enmascarados prendieron fuego puestos de videovigilancia: las imágenes

El hecho ocurrió en el barrio Filarmónica de Minas sobre la madrugad; Policía Científica encontró cartuchos en el lugar.

18.09.2025 16:01

Lectura: 1'

2025-09-18T16:01:00-03:00
Montevideo Portal

Dos personas enmascaradas prendieron fuego dos puestos de videovigilancia en Minas en la madrugada de este jueves.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de la hora 01:30 en el barrio Filarmónica. Los individuos utilizaron una botella rociada con nafta para realizar el delito. Además contaban con escopetas.

Efectivos de la Unidad Investigativa de la Policía analizan los registros previos a que los delincuentes realizaron el acto, mientras que efectivos de la Policía Científica encontraron cartuchos de calibre 12 en el lugar.

Montevideo Portal


