Policiales

Delincuentes en tres motos atacaron a tiros un auto; había una madre con sus hijos menores

Montevideo Portal

Delincuentes atacaron a tiros un vehículo que se encontraba en las calles Dámaso Antonio Larrañaga y Carreras Nacionales, en el barrio montevideano de Ituzaingó.

El hecho se dio en la jornada del miércoles, cuando una mujer de 33 años —dueña del auto— se encontraba con sus hijos menores de edad a metros del automóvil, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.

Los delincuentes llegaron al lugar en tres motos y dieron inicio al ataque sin mediar palabras. La Policía tomó conocimiento de la balacera por intermedio del sistema Shotspotter el que, mediante inteligencia artificial, detecta sonidos de disparos de arma de fuego.

Tras el hecho, las autoridades analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona y dieron con dos de los responsables: un joven de 19 años y un hombre de 41 años, quienes fueron detenidos y se encuentran a disposición de la Justicia.

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