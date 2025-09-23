Policiales

Delincuentes balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas fue herida en el pecho

Montevideo Portal

Un ataque a balazos perpetrado por dos delincuentes se registró en la noche del pasado sábado en la intersección de las calles Inca y Amézaga, en el barrio Reus de Montevideo. Las víctimas fueron dos mujeres, que resultaron heridas.

Según informó Subrayado (Canal 10), en las cercanías del lugar donde ocurrió el hecho funciona una boca de venta de droga, que ha traído diversos problemas de seguridad en la zona.

Una de las afectadas relató a la Policía que ambas fueron seguidas por los dos hombres mientras estaban caminando por Inca. Luego de notar esa situación, intentaron cruzar Amézaga y uno de los delincuentes quiso robarle el celular a una de ellas.

Tras ese intento, empezaron a correr, fueron atacadas a disparos y los malhechores huyeron de la escena. Los vecinos de la zona escucharon varios disparos; los momentos posteriores fueron registrados por una cámara de seguridad.

Ambas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial por un taxi y unos minutos más tarde arribaron los efectivos policiales, quienes constataron que no habían quedado rastros del ataque, por lo que se presume que utilizaron revólveres.

Una de ellas, de 38 años, recibió un tiro en el glúteo y fue dada de alta. La otra, de 27 años, fue herida de un disparo en el pecho y fue internada en CTI, pero estable. El caso pasó a estar en manos de la Zona Operacional I.

