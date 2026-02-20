Delincuentes atacaron a balazos sin mediar palabra a policías que patrullaban en Peñarol

Policiales

La Policía de Montevideo investiga un atentado contra tres funcionarios policiales ocurrido en la madrugada de este viernes 20 de febrero en el barrio Peñarol, cuando un grupo de hombres abrió fuego contra un móvil que realizaba tareas de patrullaje preventivo.

El hecho se dio en Máximo Santos y Logroño, donde efectivos policiales observaron a cinco delincuentes que, sin mediar palabra, comenzaron a efectuar disparos contra los funcionarios. Ante la agresión, los policías repelieron el ataque con sus armas de reglamento.

Tras el intercambio de disparos, los agresores ingresaron a una vivienda ubicada en la zona. Minutos después, uno de ellos —un hombre de 45 años de edad— salió del inmueble con una herida de arma de fuego, por lo que fue detenido y trasladado bajo custodia policial.

En el lugar se hizo presente la propietaria de la casa y autorizó el ingreso de los funcionarios. Al realizar la inspección, los efectivos constataron que los demás involucrados se habían dado a la fuga y descartaron varias prendas de vestir, que fueron incautadas para la investigación.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado, las actuaciones continúan en curso para identificar y localizar a los restantes autores del ataque.

