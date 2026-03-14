Policiales

Delincuentes asesinaron a balazos a un hombre que manejaba su auto en Cruz de Carrasco

Montevideo Portal

Un hombre fue asesinado en la tarde del viernes mientras conducía su auto en el barrio Cruz de Carrasco (Montevideo); la Policía investiga el hecho.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho se dio sobre la calle Camino Carrasco.

la víctima manejaba su auto cuando dos personas que circulaban en una moto se acercaron al vehículo y dispararon contra el conductor sin mediar palabras. Posteriormente, los delincuentes se dieron a la fuga.

El hombre falleció en el acto; el auto continuó su marcha por varios metros y frenó al chocar contra una columna.

Al llegar, los efectivos policiales hallaron varias balas, por lo que realizaron el llamado para solicitar la asistencia médica de la víctima, quien ya había fallecido.

En la investigación trabaja la Fiscalía de Homicidios, la cual dispuso: “Constituirse en el lugar con médico forense y dar aviso a Unidad de Homicidios”.

Montevideo Portal