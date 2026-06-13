Delincuentes armados robaron una joyería en Colón: se llevaron anillos, relojes y collares

Montevideo Portal

Dos delincuentes armados y con la cara cubierta robaron en la mañana de este sábado una joyería ubicada en el barrio Colón de Montevideo.

El hecho tuvo lugar en la Galería Colón, ubicada en la intersección de las calles Garzón y Lezica, en el corazón del barrio.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, sobre la hora 10:30 efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar luego del llamado en el que se advertía de la situación. Allí, la dueña del comercio explicó que los malhechores ingresaron con las caras cubiertas, guantes y armas.

Bajo amenaza, los delincuentes exigieron a los trabajadores mercadería como anillos, relojes y collares. En el establecimiento había cuatro empleadas, quienes resultaron ilesas.

La Policía informó que realizó un análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y que se logró determinar que los autores del asalto escaparon en una moto gris por la calle Calderón de la Barca. Las autoridades investigan los detalles para esclarecer los hechos.