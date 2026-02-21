Policiales

Delincuente robó cerca de 10 matrículas en la madrugada de este sábado en el barrio Prado

Un delincuente robó cerca de 10 matrículas de vehículos estacionados en el barrio Prado (Montevideo) durante la madrugada de este sábado. El hecho ocurrió sobre las cinco de la mañana en la intersección de las calles General Hornos y Molinos de Raffo, según denunciaron vecinos ante la Seccional 17.

Las cámaras de seguridad registraron a un hombre vestido de negro y encapuchado que utilizó un destornillador para retirar las placas, constato Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

Fuentes policiales aseguraron a Montevideo Portal que hasta el momento se recibieron 7 denuncias por el caso, aunque el número puede escalar en las próximas horas. Los propietarios se dieron cuenta de la situación al dirigirse a sus autos.

Las autoridades investigan el hecho, con el objetivo de identificar al responsable.

