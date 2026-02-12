Policiales

Delincuente le robó el auto a un hombre tras ofrecerse a estacionarlo y chocó en la rambla

Un particular episodio delictivo —que incluyó un hurto mediante engaño, persecución policial y accidente de tránsito— tuvo lugar este martes en la ciudad de Montevideo. La sucesión de hechos comenzó gracias a la denuncia de un vecino en el barrio Parque Batlle.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado, el hombre relató que se encontraba a bordo de un auto en la intersección de Ramón Benzano y Federico Vidiella, en las inmediaciones del Estadio Centenario, cuando se acercó otro sujeto ofreciéndole estacionar el vehículo.

El dueño del auto accedió, pero, tras realizar el cambio, el sujeto huyó de la escena a toda velocidad. A raíz del robo, se realizó una denuncia policial y los efectivos comenzaron a hacer un seguimiento del vehículo por las cercanías del lugar.

La Policía divisó el auto y se inició una persecución que terminó en la rambla Presidente Wilson, a la altura del Parque Rodó, donde el delincuente perdió el dominio y chocó contra el mobiliario urbano. A pesar de haber intentado huir de la escena a pie, los efectivos lograron reducirlo y detenerlo.

El ladrón —poseedor de 15 antecedentes penales— debió ser atendido por una lesión leve sufrida durante la detención. El vehículo fue devuelto a su dueño, y las actuaciones continúan “bajo la órbita de la autoridad competente”.

