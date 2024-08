Delgado vuelve a reclamar presencia de Orsi en evento: “Él es grande y sabe lo que hace”

Elecciones 2024

Álvaro Delgado volvió a pronunciarse sobre la ausencia de Yamandú Orsi en un evento al que invitaron a los candidatos a presidente y dijo que “él es grande y sabe lo que hace”.

Orsi declinó asistir a una instancia organizada por la Cámara de Turismo, al que fueron invitados los aspirantes a suceder a Lacalle Pou. Allí, en rueda de prensa, Delgado dijo: “Yo creo que, a esta altura, todo el mundo es grande. A ver, yo no voy a comentar más las ausencias de Orsi. Obviamente no quiere venir”.

“Ayer en [el Congreso Nacional de] la Granja no quiso ir; hoy acá le dieron más tiempo, una hora contra 15 minutos de cada uno de nosotros, y tampoco quiso. Ya está. No quiere venir, listo. Es una lástima, pero es una lástima no para mí, es una lástima para los agentes turísticos, para la gente. Porque el momento de una campaña electoral los partidos políticos hacen propuestas, para que la gente se informe, para que la gente compare y decida. Lo que tenemos que buscar es instancias para poder informar”, ahondó Delgado.

El nacionalista dijo que “son lindas estas instancias”, porque no se genera “un debate”, sino que los candidatos allí “hacen propuestas”.

“Tenés un tiempito para hacer tus propuestas y después hacer un mensaje final”, agregó. Delgado opinó que “es al revés” porque “quien se lo pierde es Orsi”, pero “es problema de él”.

“Yo de Orsi no voy a hablar más. Él es grande y sabe lo que hace. Yo estoy para ir a todos lados que me inviten a decir cuál es la propuesta. Teníamos propuesta, tenemos programa, tenemos equipo. Que no está solo preparado, sino probado y pronto para gobernar. A todos lados que nos inviten vamos a ir a presentar nuestras propuestas”, manifestó.

Al señalársele que ayer Orsi participó con él y otros candidatos de una charla en el Parlamento, respondió: “Ayer fue un evento en donde los jóvenes de todos los partidos políticos con el PNUD [Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo], nos hicieron las propuestas. En los eventos donde hay que recibir propuestas sin hablar, a veces va”.

“Lo que pasa es que, en una, esto es importante, obviamente que sí, porque la sociedad civil te hace propuestas, pero lo importante es que la sociedad civil te escuche cuáles son tus propuestas, de los partidos políticos, de los candidatos a presidente; en este caso de los candidatos a presidente estamos hablando de partidos políticos que fueron gobierno, que aspiran a llegar a serlo de vuelta. Bueno, a mí me interesa saber qué opina Orsi de los temas. Creo que a la gente también. Acá la Cámara de Turismo también, en la granja ayer también. En la Unión de Exportadores también, pregúntenle a él. Yo creo que es una estrategia que él definió. Es su estrategia, yo no le voy a comentar ni calificar. Nosotros tenemos la estrategia inversa. Que es ir, dar la cara, presentar las propuestas, que la gente esté informada y compare”, sentenció Delgado.