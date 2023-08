Delgado tras negociación con Manini por militares: “Acordé que se discuta en el Senado”

Política

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este jueves a la asamblea realizada por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), que aprobó este martes en asamblea una reforma para su caja de jubilaciones que incluye aumentar la edad de retiro.

En esta línea, el jerarca calificó como un “contrasentido que el mismo día que el Pit-Cnt hizo un paro mucho más ideológico que de coyuntura, con alguna reivindicación, donde se expresó estar en contra de las AFAP y de aumentar la edad jubilatoria, la asamblea de AEBU votaba afirmativamente el poder extender la edad jubilatoria para los trabajadores bancarios”.

“Simplemente señalar el contrasentido, habla de una responsabilidad importante por parte de los trabajadores bancarios”, apuntó Delgado, que además defendió la gestión del Gobierno durante la crisis del agua.

Con respecto a la potencial imputación del presidente del sindicato de OSE, Federico Kreimerman, por el delito agravado de atentado después de que integrantes de la Federación de Funcionarios de OSE (prendieron una bomba de humo en la sede central de la estatal), Delgado opinó que lo que “determina la Justicia puede gustar o no gustar, pero se acata”.

“Es un principio personal que siempre manejo en mi vida. A mí no me gustó lo que hicieron, pero si era delito o no delito, no lo voy a determinar yo. No me gustó que un dirigente sindical, para impedir una licitación, prendiera bomba de humo adentro del edificio. Debe haber poco Gobierno con mayor libertad de expresión, con críticas en la prensa y en las movilizaciones, pero hay un límite. Por ejemplo, la Ley de Urgente Consideración [LUC] puso un límite en la libre circulación”, afirmó Delgado.

Y añadió: “En el marco del respeto y la tolerancia, no pasando los límites legales, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y responsable por lo que hace”.

Negociaciones con Manini

Sobre los trascendidos de que negoció directamente con el senador Guido Manini Ríos los reclamos de Cabildo Abierto para que hubiera aumento salarial para los militares de menores ingresos en la Rendición de Cuentas, Delgado afirmó que el acuerdo alcanzado fue que “todas las solicitudes o aditivos que se plantearon en la Cámara de Diputados se iban a discutir en el Senado”.

“Eso fue lo que, en lo personal, acordé con Cabildo Abierto, discutir en el Senado. Yo dije que este tema no es en Diputados, se habilita la discusión en el Senado”, insistió.

En Cabildo Abierto, por su parte, entienden que el diálogo entre Manini Ríos y Delgado funcionó como una especie de “ventana de tiempo” para bajar la tensión que venía en aumento ante la negativa de los diputados. Sin embargo, los cabildantes tienen claro que, si no se vota el aumento de sueldo para el personal subalterno, ellos no darán su apoyo para que se apruebe la Rendición de Cuentas.

El propio líder cabildante ha dejado esto claro en su audición de Radio Oriental, en la que dijo que no van a “transar” si no se contempla ese pedido. En filas nacionalistas les parece “atendible” el pedido, pero piden que Cabildo encuentre la vía para financiarlo. “Al lado del quiero más, debe venir de dónde sacar”, dijo la semana pasada el senador Jorge Gandini.