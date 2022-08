Delgado tras detección de primer caso de viruela del mono: “Esperemos que sea muy aislado”

Política

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se manifestó este domingo sobre el primer caso confirmado de viruela del mono en el país, que fue detectado e informado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) el pasado viernes.

En diálogo con Subrayado tras participar en un encuentor de jóvenes de la lista 404, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que hace más de 20 días se está trabajando con el MSP en “la prevención de la compra de vacunas” para esa enfermedad.

Delgado agregó que se esperaba que llegará en algún momento, aunque al compararse con el coronavirus “obviamente se está hablando de otra cosa”.

“Lamentablemente tenemos que hablar de vuelta de una situación de este tipo, aunque no sé si podemos hablar de una pandemia. No al nivel del coronavirus, pero preocupa después de que en Uruguay se detectó el primer caso. Esperemos que sea un caso muy aislado”, dijo el jerarca, que añadió que ese paciente no se contagió en el país y que por ahora no existen síntomas en los contactos que fueron evaluados.

