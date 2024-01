Delgado tildó de “radical” al FA y Orsi le respondió: “Una picardía de carácter electoral”

Política

El precandidato por el Partido Nacional Álvaro Delgado apuntó contra el Frente Amplio al decir que con la ausencia de líderes como Tabaré Vázquez y Danilo Astori, el partido se ha radicalizado.

“Lo siento así, no están los cortafuegos, no está Vázquez, no está Astori, que eran los que ponían algunos límites. Hoy siento que es un Frente Amplio mucho más radical, sin liderazgos. Muy copado por los sectores más radicales del Frente Amplio”, agregó el nacionalista en rueda de prensa.

Su par en el Frente Amplio Yamandú Orsi no tardó en responder y consideró que es “una visión” de Delgado. “Es todo muy cuestionable, es una valoración que no comparto pero que tendrá elementos para decir eso”, añadió.

“Es una picardía de carácter electoral, todos sabemos qué es el Frente Amplio después de 15 de gobierno”, sostuvo e indicó: “Yo prefiero ser radical con la injusticia, prefiero ser radical con la pobreza de la gente, prefiero ser radical para resolver de raíz los problemas de la infancia y la pobreza”.

Las declaraciones de ambas figuras políticas se dieron en el marco de la Expo Agro en Punta del Este, cita a la que asistió el presidente Luis Lacalle Pou.

