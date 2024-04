Delgado sobre Peña: “El mejor homenaje es seguir militando la coalición a nivel nacional”

Política

Álvaro Delgado compartió que la última charla que tuvo con el senador Adrián Peña, fallecido este jueves en un accidente de tránsito, fue sobre el lema común de la coalición para las elecciones departamentales de Canelones, departamento de donde era oriundo el legislador colorado.

“A nivel departamental [en Canelones] hay un compromiso de la coalición de avanzar acá en Canelones a una coalición republicana. El instrumento está, se va a usar en Montevideo. En Canelones hay consenso de todos los partidos de la coalición de poder usarla en la elección departamental”, comentó el precandidato nacionalista en una recorrida por Ciudad de la Costa.

“Es más, la semana pasada lo hable con el senador Adrián Peña, la última charla que tuve [fue] hablando de la coalición. Él estaba muy entusiasmado e iba a dar una mano”, dijo.

“El mejor homenaje que le podemos hacer, es lo que le hubiera gustado a él que hiciéramos, que es seguir militando para ratificar el rumbo de la coalición a nivel nacional, para cambiar el Gobierno de Canelones. Que es un gobierno, como está ahora, que lo único que ha hecho, fundmentalmente, es aumentar los impuestos y endeudar el departamento hasta el 2046 en más de 60 millones de dólares”, agregó Delgado.

El exsecretario de la Presidencia apuntó contra el exintendente de Canelones y también precandidato, Yamandú Orsi, y al Frente Amplio por este aumento.

“El programa del FA habla todo elípticamente sobre que hay que redistribuir la carga tributaria, habla de que el agro en realidad paga poco, que habría que evaluar algunos temas tributarios. Cuando empiezan a decir eso es porque te la van a dar. Y Orsi avanzó más, dijo que él no descarta subir los impuestos, lo puede afirmar y descartar”, sostuvo.

“Yo quiero ser clarito en esto, a mí el pasado no me condena como a Orsi. Este gobierno, a pesar de todas las crisis, hizo lo que tenía que hacer y bajó los impuestos. Y en un gobierno de la coalición, encabezado por el Partido Nacional y por Álvaro Delgado, no vamos a subir los impuestos en Uruguay”, añadió Delgado.

El exjerarca de Torre Ejecutiva dijo que el gobierno no subió los impuestos, “a pesar de las crisis, a pesar de que las crisis nos costaron a todos los uruguayos 4.500 millones de dólares” y que “además bajó el IASS y el IRPF”.

“Perdón, porque me quiero corregir. El gobierno hubo un impuesto que subió, transitoriamente pero lo subió. Porque lo pusimos por un período muy corto que fue el impuesto a los cargos públicos que ganaron más, me tocó a mí como secretario de Presidencia, a los legisladores, al presidente, a los directores de entes, a los cargos políticos, de confianza, que ganaban más, les pusimos un impuesto, durante tres meses, para poder financiar, por primera instancia, el Fondo Covid para poder atender el costo del PCR y las vacunas. Ese fue el impuesto transitorio que puso este gobierno”, señaló el dirigente de Aire Fresco.