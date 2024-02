Delgado planteó que precandidatos firmen carta en apoyo a Corina Machado, e increpó al FA

Política

Tras la inhabilitación de María Corina Machado para competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este 2024 en Venezuela, el precandidato blanco Álvaro Delgado planteó a sus pares de todos los partidos políticos firmar una nota para solicitar que se habilite a la opositora del presidente Nicolás Maduro.

Según el precandidato por el Partido Nacional, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres, dirigentes políticos de Cabildo Abierto y el Partido Independiente, que son parte de la coalición de Gobierno, apoyarían su propuesta, así como también los colorados. De todos modos, en el marco de un acto de la Lista 40 que se realizó este lunes, el exsecretario de Presidencia dudó que el Frente Amplio (FA) apoye su moción.

“Cuando la nota llegue a la sede del FA, ¿qué pasa? En estas cosas les quema la mano, es como que no quieren jugarse. No sé qué tipo de compromiso hay, no tendríamos que andar dando vueltas para decir lo que hay que decir, que en Venezuela no hay elecciones libres porque proscriben candidatos”, dijo Delgado y consignó Telemundo.

Con esta carta, explicó el precandidato blanco, busca “ayudar”. “Vamos a hacer lo que nos hubiera gustado, y muchos países hicieron, cuando acá había proscriptos. Ojalá nos llevemos la linda sorpresa de que los candidatos proclamados del FA lo firmen, no sé si en calidad de candidatos, sino de ciudadanos. Son demócratas, tienen valores democráticos. Si tienen valores democráticos hay que plasmar la firma, si no hay que hacerse cargo”, expresó.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ratificó que sobre Machado pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones, impactó en el mundo político.

Este domingo, las comunidades venezolanas a lo largo del globo realizaron concentraciones en varias capitales del mundo en apoyo a la política opositora de Nicolás Maduro, y Montevideo no fue la excepción.

La comunidad venezolana en el país convocó a una concentración en “apoyo” a Corina y “la lucha por el rescate de la democracia en el país” este domingo en la plaza de la Bandera (Tres Cruces) a las 16:00.

El periodista y politólogo venezolano radicado en Uruguay Ángel Arellano dijo a Montevideo Portal que la concentración es convocada por un “grupo independiente de la comunidad venezolana en rechazo a la inhabilitación de María Corina Machado”.

Varios dirigentes políticos asistieron a la manifestación, entre los que se encontraban el senador y precandidato blanco Jorge Gandini, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, el precandidato colorado Robert Silva, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi y la exviceministra de Relaciones Exteriores Carolina Ache.