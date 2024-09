Delgado pidió “honestidad intelectual” a fórmula del FA por plebiscito de seguridad social

Política

El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, responsabilizó a la fórmula presidencial del Frente Amplio (FA) por “no hacer campaña” contra el plebiscito de la seguridad social, impulsado por el Pit-Cnt y algunos sectores de la coalición de izquierda.

“Hoy hay un FA sin liderazgo, corrido más a la izquierda, más radical, que en realidad está claro quiénes deciden; no decide la fórmula presidencial, y la fórmula dice que está en contra, pero lo dice bajito, no hace campaña. Yo responsabilizo, obviamente que responsabilizo en este caso al FA no pronunciarse y a la fórmula no hacer campaña”, manifestó el exsecretario de Presidencia en rueda de prensa este martes.

Desde el partido de oposición se decidió dar “libertad de acción” respecto a la iniciativa. El objetivo de la determinación es “transitar la unidad de cara a la victoria en las elecciones de octubre”, según determinó la Mesa Política a comienzos de agosto.

Así, Delgado insistió en que este plebiscito “va a generar un colapso económico” si se aprueba, por lo que entiende que es el “deber” del candidato a presidente de cualquier partido político “decirle a la gente qué va a pasar si esto se aprueba, decirle cuál es el camino”.

“Después la gente decide, siempre tiene libertad de acción para decidir; pero es nuestra obligación decirle a la gente cuál es el camino de sensatez, certezas y estabilidad, y no esta irresponsabilidad. Por eso pido honestidad intelectual y pido decir las cosas como son”, manifestó.

Algunos días atrás, el candidato nacionalista había afirmado que, si se aprueba esta reforma constitucional, buscaría “una forma” de derogarla.

