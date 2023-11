Delgado oficializó su precandidatura: “Me voy a jugar todo para unir al Uruguay”

Política

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado oficializó este sábado su precandidatura dentro del Partido Nacional de cara a las elecciones internas del año próximo. “Voy a aceptar este desafío”, manifestó en el Congreso Nacional de Aire Fresco, sector que fundó junto al hoy presidente Luis Lacalle Pou.

“¡Quiero ser el candidato del Partido Nacional (PN), de la coalición y quiero ser el próximo presidente de la República […] para todos los uruguayos!”, declaró el ahora precandidato durante su alocución. Así, agradeció a los sectores del PN que lo apoyan: D Centro, Futuro Nacional y Renovación y Victoria, pero también le abrió las puertas “a los que se quieran unir”. “Yo me voy a jugar el todo por el todo para unir al Uruguay y me voy a jugar el todo por el todo para que un blanco le ponga la banda a otro blanco”, aseguró.

Delgado señaló que renunciará a su cargo de secretario de Presidencia; no reservará el puesto ni pedirá licencia, sino que lo dejará, recalcó. Según indicó, este lunes 20 de noviembre comenzará “un proceso” para, eventualmente, abandonar su cargo; en tal sentido, no dio una fecha precisa.

“El nuestro es un mensaje de unidad. No queremos un país dividido. Somos la garantía del diálogo y la tolerancia, pero también la garantía de acción y desarrollo con responsabilidad”, dijo el precandidato y, acto seguido, enumeró los motivos por los que aspira a ser el próximo presidente del país.

En primer lugar, Delgado indicó que quiere ser presidente porque tiene “la oportunidad histórica de seguir transformando el país” y “continuar este camino de desarrollo”. También busca llegar al cargo de mandatario “porque está en juego el modelo de país” que desde la coalición de gobierno buscan ser: “Queremos ser un país que avanza guiado por los principios de libertad, solidaridad y justicia”, subrayó.

“Quiero ser presidente porque ya ordenamos la casa y sentamos las bases para poder mirar mucho más lejos y seguir el camino de un Uruguay más libre, justo y con mayor bienestar. Quiero ser el presidente de un país integrado, gobernar para todos, con unidad, con oportunidades para los que nos votan y para los que votan otra opción, para los que viven en cada rincón del país”, puntualizó.

En su discurso, Delgado repasó algunos de los logros de este gobierno —como la gestión de la pandemia y el proyecto de Arazatí— y apuntó contra la oposición: “Recibimos un país averiado” y lo que desde el Frente Amplio “no hicieron es porque no quisieron, no porque no pudieron”, sentenció.

