Delgado explicó por qué Ripoll “va a tener un rol diferente en la vicepresidencia”

Elecciones 2024

La fórmula de la Coalición Republicana de cara al próximo balotaje, integrada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, participó este sábado del Congreso Nacional de Ediles del oficialismo, que se llevará a cabo hasta este domingo 3 de noviembre.

En el encuentro, el candidato blanco destacó las virtudes de su compañera de fórmula, “que va a tener un rol diferente en la vicepresidencia”.

Delgado dijo que Ripoll “tiene esa virtud de ser una luchadora genuina”, porque “dice lo que piensa y piensa lo que dice”.

En este sentido, dijo que en el caso de ganar las próximas elecciones la exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) “va a incidir y trabajar en las causas sociales” en las que desde el oficialismo le están “poniendo la responsabilidad sobre los hombros”.

“Mucha gente que siente, que vive situaciones parecidas a las que nunca se le habrían abierto las puertas, no importa el partido que voten, sienten en Valeria una de ellos; la esperanza y la ilusión de que mañana cuando le toque estar en la vicepresidencia de la república sea la que ayudará a abrir esas puertas que tanto se necesitan”, dijo Delgado.

En ese marco, Ripoll aseguró que la Coalición Republicana fue “la opción más votada nuevamente, porque 48 es más que 44 en todos lados”.

Asimismo, la candidata a vice por el oficialismo aseguró que “hay muchos frenteamplistas que son de centro, que son anti grieta, que no les gusta la etiqueta de izquierda ni de derecha, que cuando tengan que optar saben en el fondo de su corazón para el Uruguay es votar a la coalición y a esta fórmula, porque Uruguay es un país mejor que en 2019”.

La exsecretaria de Adeom aseguró que el “movimiento de votos” se dará por parte de “ese frenteamplista que no siente lugar, que no se siente representado, que no está de acuerdo con que no se respete la voluntad popular que se votó en los plebiscitos en la elección”. “Muchos de ellos nos van a apoyar”, sostuvo. .