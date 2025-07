Delgado criticó al FA: “Estaban más preocupados en ganar que preparados para gobernar”

Política

Montevideo Portal

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, criticó a las autoridades del gobierno nacional y afirmó que “estaban más preocupados en ganar” las pasadas elecciones “que preparados para gobernar”.

En rueda de prensa desde Salto, donde participó el viernes del congreso de ediles del Partido Nacional, el exsenador fue consultado acerca de qué opinión le merece el gobierno en estos primeros meses desde que asumió. Al respecto, contestó que está “haciendo la plancha” y tiene “poca iniciativa, poco rumbo hasta el momento”.

“Esperemos que en el presupuesto fije la hoja de ruta”, manifestó.

Al respecto, insistió en que “uno puede criticar la inacción, pero no puede criticar medidas porque no las hay”. A su entender, las autoridades nacionales “defraudaron un poco” a la gente que había confiado en ellas con su voto en las pasadas elecciones. “Es como un gobierno con tránsito lento, trabajando a medio tiempo, en este sentido”, sintetizó y añadió que él “preferiría que aprete el acelerador, aún en medidas” con las que el Partido Nacional “puede no compartir”.

Así, ante la repregunta de a qué se debe esa inacción, Delgado afirmó: “Yo creo que estaban más preocupados en ganar que preparados para gobernar”.

A esto se le suma, detalló, que “hay un internismo muy grande” en el gobierno, donde “está muy compartimentado el poder”. Cuando esto sucede, consideró, “nadie decide”.

“Falta liderazgo”, concluyó el excandidato presidencial.

Montevideo Portal