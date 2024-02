Política

Delgado chicaneó a Lima por decir que imita a Lacalle: “Lamentablemente no sé surfear”

El precandidato blanco Álvaro Delgado respondió a las críticas que le formuló días atrás el frenteamplista Andrés Lima, quien señaló al exsecretario de la Presidencia por “imitar bien” al presidente Lacalle Pou porque “miente”.

En una conferencia de prensa que brindó este jueves en Rocha, Delgado abordó los dichos de Lima y consideró como “un orgullo” que le digan que es “parecido” al mandatario. “Somos los continuadores de un camino. Somos el corazón del gobierno y estamos pidiendo la reelección del gobierno”, afirmó este jueves ante los medios rochenses.

“Trabajamos cuatro años juntos en la Presidencia de la República. Vaya si en la ejecución de las políticas públicas no estuvimos espalda con espalda. Así que para mí es un orgullo. Lamentablemente los voy a defraudar porque no sé surfear, me faltan un poco de brazos, pero tengo algunos centímetros más”, dijo después.

En el acto realizado el domingo 11 en La Paloma por el aniversario 53 del Frente Amplio, Lima comparó a Delgado con Lacalle al acusarlo de mentiroso. “Si tuviéramos que definirlo, la palabra seria ‘continuidad’, más de lo mismo. Además, imita bien al presidente: miente, miente como el presidente”, afirmó.

