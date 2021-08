Delgado anunció que Uruguay rechazó vacunas ofrecidas por el mecanismo Covax

Política

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que estuvo presente en la asunción del nuevo directorio del Partido, anunció que Uruguay rechazó un nuevo ofrecimiento de vacunas de parte del mecanismo Covax.

Sin embargo, destacó que los anuncios de reapertura y flexibilización que se informaron este lunes, además irán acompañados con un proceso de "vacunación de refuerzo" por la tercera dosis de Pfizer que se dará a los que ya recibieron dos de Coronavac.

Consultado sobre el mecanismo Covax en particular, el jerarca señaló que "no funcionó" y que incluso Uruguay recibió en estos días una comunicación en la que se ofrecían nuevas dosis de una vacuna de virus inactivado (de un laboratorio que Uruguay no ha utilizado), pero se rechazaron.

"Uruguay no las va a usar. Como ya tenemos previsto usamos dos plataformas y dos laboratorios. Pedimos que si Covax va a seguir remitiendo alguna vacuna a Uruguay, que sean de la plataforma ARN mensajero (tipo Pfizer)", señaló.

Dijo que Uruguay efectivamente pagó un adelanto al mecanismo, que no es "vinculante, sino de adhesión", y que las 100 mil vacunas que sí llegaron al país se recibieron de forma "muy lenta y poco planificada".

"Preferimos seguir por el camino que venimos haciendo, con la negociación directa con los laboratorios y con contratos importantes en cantidad y suministro", apuntó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó la semana pasada que los gobiernos que están implementando una tercera dosis pospongan sus planes, con el objetivo de que todos los países del mundo puedan alcanzar un piso mínimo de 10% de la población vacunada.

Consultado sobre este tema días atrás, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, respondió que Uruguay iba a seguir con su programa y rumbo.

"Negativo, central", dijo literalmente el jerarca, que señaló que era una buena oportunidad para que la OMS "redirija o redistribuya" -en función de las necesidades- las vacunas de aquellos países que tienen necesidades satisfechas de vacunas hacia países que lo necesiten y lo estén pidiendo.

Cuando se le preguntó sobre el remanente de vacunas que Uruguay tenía todavía con el mecanismo Covax, Salinas señaló que eso dependía de Torre Ejecutiva, ya que fueron los que realizaron "los acuerdos internacionales".

Comienza Comisión de Coordinación

Sobre la negociación de la Rendición de Cuentas que se empezó a votar este martes en Diputados, Delgado sostuvo "que quedan muy pocos artículos para acordar" dentro de la coalición.

"Se están afinando los últimos detalles del acuerdo de esta Rendición de Cuentas y mañana será votada en Comisión (de Diputados)", adelantó.

Además, dijo que para el jueves a la hora 16.30 se citará a los coordinadores del Senado y de Diputados de los partidos del gobierno "para coordinar acciones políticas y legislativas".

