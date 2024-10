Delgado ante empresarios argentinos y potenciales inversores: “Yo soy certezas”

Elecciones 2024

El candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, disertó este lunes en Buenos Aires frente a empresarios del vecino país, en evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El presidenciable comenzó su alocución haciendo referencia a la cantidad de argentinos que se mudaron a Uruguay, entre 2020 y 2021, en plena pandemia por la covid-19.

“Tenemos una relación muy cercana históricamente, que se afianzó durante la pandemia. Hubo récord de residencias de gente que iba no solo a invertir, si no a vivir en Uruguay. Tuvimos récord de residencia en 2020 y 2021, muchas veces de una migración calificada”, comenzó Delgado, que recordó que los primeros casos detectados en Uruguay se dieron 13 días después de asumir el actual gobierno.

A 20 días de las elecciones nacionales, el dirigente dijo que es “el candidato de la continuidad”.

“De la continuidad, que no es lo mismo que continuismo. Continuismo es hacer mas de lo mismo. Continuidad es hacer mejor de lo mismo. Siempre hay cosas para corregir y hay desafíos nuevos. Este gobierno comenzó a construir un primer piso muy sólido que nos permite hacer un segundo piso de transformaciones en un segundo gobierno. En la primera vuelta se definirá quiénes van al balotaje y quién tiene la mayoría parlamentaria. Obviamente aspiro a que la coalición tenga la mayoría. Esta quizás es la elección más importante porque no es [Yamandú] Orsi vs Álvaro. Es una elección en la que están en juego dos modelos diferentes, entre el futuro y el pasado”, afirmó.

A su vez, Delgado destacó que pese a las cinco crisis (pandemia, sequía en el campo, crisis del agua, guerra Rusia y Ucrania, relación cambiaria con Argentina), la actual administración “bajó impuestos”.

El candidato no evitó hacer referencias tampoco al Frente Amplio (FA) y afirmó que la oposición lo “único que ofrece es incertidumbre”.

“Tienen falta de programa, lo reconocen a cada rato. Tienen líneas programáticas, pero falta de programa. Hay falta de contrapesos dentro de la fuerza política. Hay un condicionamiento ideológico mucho mayor que antes dentro de la oposición, sin dudas. Hay una disputa y líneas económicas diferentes. Es un problema de quien resuelve adentro del FA. Puede haber voluntad, pero después el FA resuelve otra cosa. Ya le pasó al presidente [Tabaré] Vázquez, que tuvo una oportunidad histórica de tener un TLC [Tratado de Libre Comercio] con Estados Unidos y dijo que sí. Pero la interna ideológica del FA no se lo permitió. El FA de hoy tiene más preguntas que certezas. Yo soy certezas y éste es el rumbo que les va a dar a ustedes, muchos inversores, certezas”, recordó y destacó Delgado.

