Delgado al FA por Pluna: “De todo lo que no tienen explicación, no les gusta que hablemos”

La sentencia contra el Estado uruguayo que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi) por el cierre de la aerolínea de bandera Pluna, que se dio durante el gobierno de José Mujica, generó diferentes dirigentes del oficialismo y la oposición cruzaron posiciones.

En ese marco, el precandidato blanco Álvaro Delgado criticó a la oposición por la multa de US$ 80 millones que deberá pagar el Estado uruguayo.

El exsecretario de Presidencia señaló “una cantidad de aventuras empresariales que han sido nefastas para el Uruguay”, que “le costaron al país mucha plata”. Entre ellas, nombró Delgado, la sentencia que el Ciadi emitió sobre la exaerolínea, aunque también hizo referencia a la regasificadora, y a Ancap y la compra de un horno que nunca fue puesto en funcionamiento.

“Yo sé que algunos lo quieren minimizar y no les gusta que hablemos de esto. Como no les gusta que hablemos de Venezuela, porque les da como urticaria. De todo lo que no tienen explicación, no les gusta que hablemos”, señaló el dirigente blanco en una conferencia de prensa en Melo, Cerro Largo.

“Con mucho orgullo vamos a comparar gestiones, la nuestra tendrá cosas mejores y algunas para corregir, pero le cuidamos cada peso a los uruguayos”, afirmó en otro pasaje de sus declaraciones.

En esta línea, Delgado señaló que el Estado uruguayo hizo un “esfuerzo titánico de negociación” para “reducir” la multa. “Pero hay que pagar”, enfatizó.

“Cuando uno mira la sentencia de este tribunal internacional del Banco Mundial, donde se esgrimen los conflictos comerciales, la verdad que habla de violación de normas, de convenios internacionales, de subastas mentirosas, de negligencia, de mala fe, mala intención, y a uno le asusta”, apuntó el precandidato por el Partido Nacional.

Según Delgado, los gobiernos son “administradores de plata de otros”, por lo que tienen la “responsabilidad de administrarla bien”.

“Todos nos podemos equivocar, sí. Pero lo político no está por encima de lo jurídico, bajo ningún concepto. Lo que se hace mal, termina mal, y lo pagamos todos”, señaló.

“Nosotros no estamos hablando de una ciclovía; estamos hablando de un negocio ruinoso para el Uruguay por mala praxis, si fuéramos médicos. En este caso, mala praxis política, mala praxis jurídica, mala praxis de Gobierno”, consideró.

En esta línea, el exsecretario de Presidencia mencionó proyectos del Frente Amplio como la regasificadora de Sayago; el horno de cemento “de 80 millones”; el tren de los pueblos libres, “una vía de tren que no tiene ni principio ni fin”.

“Yo sé que algunos los quieren minimizar y no le gusta que hablemos de esto, como no les gusta que hablemos de Venezuela, porque les da como urticaria, tienen algunos prejuicios, ¿no?”, señaló.

