Delgado al FA: “Si hubieran hecho lo que debían, no habríamos tenido la crisis hídrica”

Política

El precandidato nacionalista dice que “no hay cortafuegos”, como eran Vázquez o Astori, y que “no hay interlocución” en la oposición.

Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, está próximo a dejar su cargo en Torre Ejecutiva, edificio del que saldrá el 21 de diciembre para abocarse de lleno en su precandidatura, de cara a las internas del Partido Nacional.

A días de irse de cambiar el traje de jerarca por el de aspirante presidencial, Delgado fue a los estudios de VTV y fue entrevistado en el programa Seré Curioso, donde habló de lo que significa para él la próxima contienda electoral.

“El próximo año va a haber una elección que quizás va a ser mucho más difícil que otras; como nunca vamos a tener dos modelos”, dijo.

Para Delgado, en octubre de 2024, “o elegimos un país de crecimiento, desarrollo, que avanza para adelante y sobre todo genera certezas y evoluciona sobre este camino, haciéndose cargo —creo que con coraje en muchas de las reformas que habría que hacer—; o retrocedemos al peor Frente Amplio (FA)”.

“¿Por qué digo al peor Frente Amplio? Porque es el FA más radical de los últimos tiempos. Acá no hay corta fuegos; acá no está Vázquez, no está Astori, que eran los límites que habían que no se pasaban. Hoy no hay interlocución en el Frente Amplio; los sectores radicales condicionan tanto al FA en la interna. El Pit-Cnt lo condiciona, tanto que lo condiciona que le puso un presidente. Condiciona tanto que hoy es el FA más radical”, enfatizó el jerarca.

El secretario dijo que, si gana el FA, “vamos a ir para atrás en derogar una cantidad de cosas que hizo este gobierno de avance, vamos a estar de vuelta en las mismas asambleas de sindicatos, vuelven los ministros atornillados y además volvemos a eso de emparejar para abajo, de generar la grieta”.

“Sobre todo lo que nos genera la trazabilidad que el FA ha tenido estos cuatro años, de no proponer nada y oponerse a todo nos genera incertidumbre, que es lo peor que le podés dar a un ciudadano mirando al futuro”, afirmó.

Por todo eso, señala, es que aceptó la propuesta de “una cantidad de compañeros” de varios sectores de su partido de ser candidato. “Era el momento de decir, bueno, yo tengo que dar una mano para que esto siga, para que continúe. Es demasiado importante el parteaguas que tenemos por delante”, expresó Delgado, que agregó que busca ser “el candidato de lo que significa la continuidad con innovación” para luego ser “el presidente de todos los uruguayos”.

Hablando sobre el crecimiento económico que se vivió en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, Delgado dijo: “Sabés lo que pasa, con viento de cola y mayoría propia, la verdad que una cantidad de reformas que tendrían que haber hecho, no las hicieron”.

“Si hubieran hecho lo que tendrían que haber hecho, no habríamos tenido la crisis hídrica en este invierno, porque tendrían que haber hecho Arazatí hace tres o cuatro años atrás y no lo hicieron, prefirieron el Antel Arena, prefirieron la regasificadora, prefirieron capitalizar otras cosas”, aseveró el jerarca.

Caso Marset y Sendic

En respuesta a quienes desde la oposición sostuvieron que la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y sus derivaciones políticas fueron una “crisis institucional”, Delgado contradijo esa postura y habló de las renuncias de Luis Alberto Heber, Guillermo Maciel, Roberto Lafluf y Francisco Bustillo.

“En este caso hubo un problema, que se resolvió de una forma. Era una crisis política; vino el presidente y tomó posiciones políticas, como es aceptar una serie de renuncias y se laudó. No había una crisis institucional, había una crisis política”, enfatizó.

“Algunos del FA dan manija, porque eran los reyes de la manija, de la catástrofe. Son los mismos de la cuarentena obligatoria, [los que decían] que colapsaban los CTI, que las vacunas no llegaban, que con la LUC había desalojo exprés, que había gatillo fácil, que privatizamos la educación, que había tráfico de niños, que después nos quedábamos sin agua. Toda esa misma manija era [de] los que decían que había una crisis institucional”, sostuvo Delgado.

“¿Sabés cuanto estuvimos más cerca de una crisis institucional? Yo lo viví porque yo fui el miembro denunciante para generar una investigadora de Ancap, que produjo obviamente la renuncia de Sendic y después su procesamiento”, dijo.

“Cuando Sendic renuncia a la vicepresidencia, el FA nos pidió a los partidos de la oposición en esa Asamblea General, no hacer de vuelta todo el debate sobre la situación de Sendic, la corrupción, Ancap, la pérdida de 800 palos verdes, más los gastos superfluos. ¿Para qué? Estábamos en una situación histórica, renuncia el vicepresidente, piden resguardo internacional, reflejo institucional y la verdad que nos juntamos los partidos de la oposición, dejamos las constancias del caso y no hicimos en esa sesión un debate que podríamos haber hecho”.

“No hicimos circo, que teníamos todo el derecho, porque se estaba dando un hecho objetivo, sobre el cual íbamos a opinar y la verdad que eso fue lo más cerca que uno puede decir a una situación institucional, porque renuncia un vicepresidente por corrupción”, señaló Delgado, que remarcó que, en el caso de las renuncias del sábado 4 de noviembre, se trató de “una situación política, no institucional”.