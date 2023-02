Delgado a Leal por Astesiano: “Lamentablemente, nos quedamos sin saber sus explicaciones”

Política

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dialogó con los medios presentes sobre el caso del exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal y su visita al padre del excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

En primer lugar, afirmó que fue la Justicia quien determinó el cambio en la categoría de testigo a indagado y consideró oportuno esperar a que el Poder Judicial hable para poder hacer consideraciones sobre ese tema en particular, sin embargo lamentó que se haya dado ese cambio porque quería conocer sus explicaciones.

“Lamentablemente, nos quedamos sin saber sus explicaciones, esperemos que la próxima instancia en el juzgado pueda explicarle a la fiscal, pero también a la ciudadanía”, sostuvo el jerarca de presidencia.

Delgado aseguró que en el gobierno son “muy respetuosos” y que confían en la Justicia, aclarando que no “critican” ni “degradan” el accionar de la Fiscalía. “No ponemos en tela de juicio la responsabilidad y el profesionalismo con la que la Justicia actúa”, afirmó.

Reconoció que los fallos del Poder Judicial pueden no gustar a veces, pero enfatizó que no tienen en eso “doble criterio” de que guste cuando fallan contra otros y que no guste cuando fallan contra uno.

