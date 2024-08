Delgado: “Yo quiero debatir con Orsi; ojalá que cambie la posición”

Elecciones 2024

Álvaro Delgado respondió los dichos de Yamandú Orsi sobre la honestidad y dijo que desea enfrentarse con él en un debate de cara a las elecciones nacionales.

“La honestidad es un valor en sí mismo, no hay que proclamarlo, hay que hacerlo. Yo quiero debatir con Orsi, quiero debatir sobre trabajo, sobre políticas de empleo, sobre planes de infraestructura, sobre inflación, sobre economía, sobre ética”, dijo el nacionalista.

“La verdad que, hasta ahora, la noticia internacional más avergonzante que tuvo el país fue en el gobierno pasado, cuando renunció un vicepresidente de la República por corrupción. Así que vamos a debatir en todos los planos que quiera; para debatir se necesitan dos”, agregó, mencionando el caso de Raúl Sendic.

Delgado dijo que “ojalá que Orsi cambie la posición” y que “empiece a concurrir a todos los eventos donde todos los candidatos de los partidos que vamos a competir en octubre, para ver quién va al balotaje y quién saca más legisladores, participen”.

“Es bueno que así sea, es de respetar a la gente, para que pueda informarse, para que pueda ver las propuestas y para que pueda comparar y decidir”, dijo el candidato nacionalista en la Convención Nacional de Jóvenes de su partido.

Orsi había dicho en la proclamación de la fórmula presidencial de su partido que él, Carolina Cosse y su partido plantean “que gobierne la honestidad”.

Los jóvenes y sus ideas

Según dijo Delgado, más de 1.000 jóvenes nacionalistas de todo el país se congregaron en Palmar para el encuentro partidario. “Es en estas instancias tan lindas que tiene el Partido Nacional, ya pasó en la elección pasada, en 2019, donde los jóvenes entregan las propuestas para ser incorporadas al programa de gobierno”, comentó en rueda de prensa.

“Pasó con Luis y Beatriz, y se cumplió el 100% de las propuestas que los jóvenes habían hecho y va a pasar hoy con nosotros, conmigo y con Valeria, que nos van a entregar una serie de propuestas, no solamente de política de juventud, sino lo que tiene que ver con ambiente, con emprendedurismo, con trabajo, son vivienda, con futuro, y sobre todo con adicciones y salud mental. Ahí son los ejes de las propuestas que nos van a entregar que vamos a incorporar al programa de gobierno del Partido Nacional”, añadió.

Delgado señaló que la convención nacional del partido será el próximo sábado y que allí se proclamará la fórmula presidencial que integra con Valeria Ripoll y se aprobará el programa único de gobierno. “Ahí empieza formalmente la campaña electoral rumbo a octubre y rumbo a noviembre”, dijo.

“La verdad que las propuestas, por lo menos el borrador que me entregaron a mí, son muy intersantes”, comentó sobre los planteos de los militantes de menos edad en el partido. Indicó que le plantean facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y parejas jóvenes, así como para aquellos que quieren impulsar un emprendimiento. “Que el Estado tenga que ayudar y no estorbar, no caerle con el peso”.

A su vez, dijo que le hicieron planteos “en lo que tiene que ver con la capacitación y becas para educación, ciencia y tecnología”, sobre “el tema del trabajo a distancia, educación a distancia, el tema de la salud mental y adicciones” que “es un tema que tratar y cada vez con más fuerza y en los jóvenes particularmente”.

“Se ha trabajado mucho en INJU (el Instituto Nacional de la Juventud), hay mucho para hacer”, agregó sobre ese último punto.

“En materia de acceso a la tierra, acceso al sistema productivo, donde tenemos que tener una mirada para que los jóvenes tengan la oportunidad de generar ese estribo necesario para el desarrollo, por ejemplo, en la ley de inversiones, en la Comap, en la matriz de indicadores de beneficios, poder generar algún adicional positivo si contratan jóvenes. Los jóvenes tienen hoy tres veces más desempleo que el promedio nacional. En Uruguay bajó el desempleo, pero los jóvenes todavía hay un núcleo duro que hay que trabajar. Sobre eso podemos hacer políticas activas de trabajo, vinculadas a los jóvenes”, concluyó Delgado.